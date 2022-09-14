Bakan Çavuşoğlu: (Ermenistan’la normalleşme) "Son Azerbaycan ile yaşanan gelişmeler (Ermenistan’ın saldırıları) bizim canımızı tabiatıyla sıktı. Ermenistan’ın bu provokasyonları sonlandırması gerekiyor. Bizim Ermenistanla görüşmelerimiz ikili düzeyde devam ediyor ancak kendilerine bunun, Azerbaycan’dan bağımsız bir şekilde devam etmeyeceğini söylüyoruz."