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31 yıl önce Irak Konsolosluğundan açılan ateş sonucu ölen Bakkaloğlu ve Sait’in ağabeyleri İHA’ya konuştu
Bakan Çavuşoğlu, Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi ile Endonezya’nın Ankara Büyükelçiliğinin yeni hizmet binasının açılışına katıldı
Bakan Çavuşoğlu, Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi ile Endonezya’nın Ankara Büyükelçiliğinin yeni hizmet binasının açılışına katıldı
Politika 22.04.2022, 11:29
Bakan Çavuşoğlu, Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi ile Endonezya’nın Ankara Büyükelçiliğinin yeni hizmet binasının açılışına katıldı