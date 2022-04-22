Bakan Çavuşoğlu, Endonezya Büyükelçiliğinin yeni hizmet binasını gonk vurarak açtı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi, Endonezya’nın Ankara Büyükelçiliğinin yeni hizmet binasının resmi açılışını 3 kez gonk vurarak yaptı.

Endonezya’nın Ankara Büyükelçiliğinin yeni hizmet binasının resmi açılışı için düzenlenen törene, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Endonezya Büyükelçisi Lalu Muhammad İqbal katıldı. Sukarno Caddesi üzerinde hayata geçirilen yeni hizmet binasının açılışını Bakan Çavuşoğlu ve mevkidaşı Marsudi resmi açılış adeti üzerine 3 kez gonk vurarak yaptı.

Bakan Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmasında Türkiye ve Endonezya’nın ikili ilişkilerinin 15. yüz yıla dayandığını hatırlatarak, “Aramızdaki coğrafi mesafeye rağmen dostluğumuz güçlenerek devam etti. 1881’de Sultan 2. Abdülhamid zamanında Cakarta’da başkonsolosluğumuz açıldı. 1950’de diplomatik ilişkilerin tesisinin ardından Cakarta Büyükelçiliğimiz 1957 yılında faaliyete geçti. Endonezya da bir yıl sonra Ankara Büyükelçiliği’ni açtı. 2011’de ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkardıktan sonra geçen 10 yılda iş birliğimiz her alanda hızlı bir şekilde ilerledi, gelişti” diye konuştu.

Türkiye olarak Endonezya ile ikili ilişkilerin yanında küresel konularda yakın iş birliği ve istişare halinde olduklarını belirten Çavuşoğlu, “G-20 ülkeleri olarak ticari ve ekonomik ilişkiler gündemimizdeki öncelikli konulardan bir tanesi. Üst düzey temaslar, ticaretten savunma sanayiine kadar iş birliğimizi geliştirmek için çalışıyoruz” dedi.

“(Endonezya ile) ticaret hacmimiz geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 50 arttı ve 2 milyar 16 milyon dolar oldu”

Endonezya ile ekonomik iş birliği ve ticaretin hızlı bir şekilde arttığını ifade eden Çavuşoğlu, “Geçen yıl bir önceki yıla ticaret hacmimiz yüzde 50 arttı ve 2 milyar 16 milyon dolar oldu. 10 milyar dolarlık hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu hedefe de daha kolay ulaşabilmek ve ticaretimizi artırmak için kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasını en kısa sürede imzalamak istiyoruz” değerlendirmesini yaptı.

“Bu yeni bina Endonezya-Türkiye ilişkilerinin daha da somut hale getirilmesi yeni bir ruh ve enerjiyi temsil ediyor”

Bakan Marsudi ise burada yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:

“Bu yeni bina aslında Endonezya-Türkiye ilişkilerinin daha da somut hale getirilmesi için yeni bir ruh ve yeni bir enerjiyi temsil ediyor. Endonezya ve Türkiye arasındaki güçlü ilişki, çok uzak geçmişe dayanıyor. 15. yüz yıla kadar gidiyor. Bu yıl ikili ilişkilerimizin 71. yılını kutluyoruz. Çok büyük bir güvenle söyleyebiliriz ki bu ilişkiler, daha da güçlenerek iyileşmeye ve artmaya devam edecek. Ticaretimiz her yıl artmakta. Geçtiğimiz yıllardaki zorlu dönemlerde dahi ticaretimiz yüzde 51 oranında artmış bulunuyor.”

“Bu elçilik gerçekten iyi niyetlerle kuruldu” diyen Bakan Marsudi, daha iyi kamu hizmeti ve Endonezya kültürünün Türklere tanıtılmasına yardımcı olacağı temennisinde bulundu. Marsudi, “Burada yeni güneş panellerinin kurulması, engelli dostu tesislerin mevcudiyeti ve hatta müzenin de varlığından bahsediliyoruz. Bu elçiliğin geliştirilmesi için emeği geçen herkesi en içten duygularla takdir ediyorum” dedi.

Yeni hizmet binası, Bakan Çavuşoğlu’nun gong vuruşu ile resmen açıldı.

Tören, ABB Başkanı Mansur Yavaşın ve Büyükelçi İqbal’in konuşmasının ardından sona erdi.