Bakan Çavuşoğlu, EİT Bakanlar Konseyi 26’ncı Toplantısı’na katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 26. Toplantısı’na katılacak.

Bakan Çavuşoğlu, 24 Ocak’ta Taşkent’te düzenlenmesi ön görülen EİT Bakanlar Konseyi 26’ncı Toplantısı’na katılmak üzere Özbekistan’ı ziyaret edecek. Toplantıda, EİT çatısı altındaki işbirliği çerçevesinde 2022 yılında yürütülen çalışmalar ile sonuçları değerlendirilecek ve EİT gündemindeki güncel konular ele alınacak.