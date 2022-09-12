Bakan Çavuşoğlu: "Ege’nin iki yanında komşuluk haklarına saygı duyalım derken Yunan hala kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor. Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız geçmişte olduğu gibi bugün de sonuçlarına katlanırsınız. Bu komşumuz Yunanistan’a bi

Bakan Çavuşoğlu: "Ege’nin iki yanında komşuluk haklarına saygı duyalım derken Yunan hala kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor. Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız geçmişte olduğu gibi bugün de sonuçlarına katlanırsınız. Bu komşumuz Yunanistan’a bir uyarıdır."