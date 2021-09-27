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Bakan Çavuşoğlu: "Dünyaya güçlü bir mesaj vermemiz önem taşıyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nde konuştu. Çavuşoğlu Afganistan gündemiyle olağanüstü toplanan konseyin açılış konuşmasında "Dünyaya güçlü bir mesaj vermemiz önem taşıyor" dedi.

Politika 27.09.2021, 10:27
Bakan Çavuşoğlu: "Dünyaya güçlü bir mesaj vermemiz önem taşıyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nde konuştu. Çavuşoğlu Afganistan gündemiyle olağanüstü toplanan konseyin açılış konuşmasında "Dünyaya güçlü bir mesaj vermemiz önem taşıyor" dedi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı İstanbul’a başladı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilen toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve konseye üye ülkeleri dışişleri bakanları katıldı.

Konseyin açılış konuşmasını yapan Bakan Çavuşoğlu, gündemin ana maddesinin Afganistan olacağını belirterek, "Tek başına bu toplantımız dahi konseyin uluslararası alanda yükselen profilinin bir göstergesi. Bugün burada Türk Dünyası’nın birliği ve uluslararası konulardaki işbirliğimize dair güçlü bir mesaj vereceğiz. Bugün şu konuları ele alabileceğimizi düşünüyorum. Afganistan’daki ekonomik istikrar ve insani yardım çabalarını nasıl destekleyebiliriz. Kapsayıcı bir yönetimi nasıl teşvik edebiliriz. Yeni bir göç dalgasının önüne nasıl geçebiliriz. Ülkede terör gruplarının tekrar kök salmasını önlemeye nasıl katkı sağlayabiliriz. Afganistan ile özel ilişkilerimiz var. Bu nedenle toplantı sonrası ortak bildiri ile dünyaya güçlü bir mesaj vermemiz önemi taşıyor" ifadelerini kullandı.

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