Bakan Çavuşoğlu, Down Sendromlular Futsal milli takım oyuncularını kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Peru’da düzenlenen Down Sendromlular Futsal Şampiyonası’nda 3. olan Down Sendromlular Futsal milli takım oyuncularını kabul etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Peru’da düzenlenen Down Sendromlular Futsal Şampiyonası’nda 3. olan Down Sendromlular Futsal milli takım oyuncuları ve Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın’ı kabul etti. Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Peru’da düzenlenen Down Futsal Şampiyonası’nda Dünya 3.’sü Down Sendromlular Futsal Milli Takımımız misafirimizdi. Önünüzde nice kupalar, arkanızda milyonlar var! Sizlerle gurur duyuyoruz" ifadesini kullandı.