Bakan Çavuşoğlu: “Diplomasiye bir şans verildiğinde müzakere yoluyla çözüm mümkün”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna’da devam eden savaşa ilişkin “Diplomasiye bir şans verildiğinde müzakere yoluyla çözüm mümkün. Ukrayna için adil bir barış sağlanmalı” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya’nın Lodz kentinde düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 29. Bakanlar Konseyi Toplantısı’nın açılış oturumuna katıldı. Oturumda katılımcılara hitap eden Bakan Çavuşoğlu, bu yıl Ukrayna’da devam eden savaş nedeniyle olağanüstü koşullar altında toplantı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, toprak bütünlüğüne, egemenliğe ve bağımsızlığa saygının Birleşmiş Milletler’in temelinde yer aldığını ve bunların AGİT’in temel ilkelerinden biri olduğunu söyledi. Güvenin azalmasının AGİT’i varoluşsal bir krizle karşı karşıya getirdiğini ve bu durumun derin bir kutuplaşmaya yol açtığını belirten Çavuşoğlu, “Geçtiğimiz yıl Stockholm’de katılımcı devletler arasındaki güven eksikliğini gidermenin önemini vurguladım. Buradaki toplantılarda bu hayati noktaya odaklandıkları için Polonya Cumhurbaşkanına ve sevgili dostlarıma teşekkür ederim” dedi.

Güvenin ilkeli politikalar üzerine inşa edilebileceğini kaydeden Çavuşoğlu, “Ortak coğrafyamızdaki en acil sorunları giderme çabalarımız somut sonuçlar veriyor. Bunlar arasında

Birleşmiş Milletler ile arabuluculuğunu yaptığımız İstanbul tahıl anlaşması, esir takası ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu’nun (Rosatom) Zaporijya Nükleer Santralinin güvenliği için görüşmesi yer alıyor. Avrupa’da devam eden savaşı sona erdirmek için fayda sağladığımız çeşitli başka girişimler de var. Elbette diplomasiye bir şans verildiğinde müzakere yoluyla çözüm mümkün. Ukrayna için adil bir barış sağlanmalı” diye konuştu.

Bu hayati platformun baltalanmasının kimsenin çıkarına olmayacağını ifade eden Çavuşoğlu, “Türkiye, bu kadar kapsayıcı başka bir platform bulunmadığı için AGİT’in çalışmalarını aktif olarak desteklemeye devam edecek” dedi.