Bakan Çavuşoğlu: "Deprem zamanındaki dayanışmamız Yunanistan’la yeni bir sayfa açmamıza da umarım vesile olur"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Türkiye’ye ilk destek gönderen ülkelerden biri İsrail oldu. Sahadaki en büyük ekiplerden bir tanesi İsrail’den gelen ekipti. Deprem zamanındaki dayanışmamız Yunanistan’la yeni bir sayfa açmamıza da umarım vesile olur" dedi.