Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet Bey’le birlikte geldik. Depremzedelerimizle buluşup acılarını paylaşacağız."
KAHRAMANMARAŞ) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet Bey’le birlikte geldik. Depremzedelerimizle buluşup acılarını paylaşacağız"
Bakan Çavuşoğlu DEAŞ’a karşı PKK/YPG gibi terör örgütüyle iş birliği yapılmasının doğru olmadığını vurguladı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Bakan Çavuşoğlu, "ABD’nin Suriye’deki taahhütlerini hatırlatarak DEAŞ’a karşı PKK/YPG gibi terör örgütüyle iş birliği yapılmasının doğru olmadığını söyledi.
Politika 20.02.2023, 11:33
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Bakan Çavuşoğlu, "ABD’nin Suriye’deki taahhütlerini hatırlatarak DEAŞ’a karşı PKK/YPG gibi terör örgütüyle iş birliği yapılmasının doğru olmadığını söyledi.