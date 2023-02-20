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Bakan Çavuşoğlu DEAŞ’a karşı PKK/YPG gibi terör örgütüyle iş birliği yapılmasının doğru olmadığını vurguladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Bakan Çavuşoğlu, "ABD’nin Suriye’deki taahhütlerini hatırlatarak DEAŞ’a karşı PKK/YPG gibi terör örgütüyle iş birliği yapılmasının doğru olmadığını söyledi.

Politika 20.02.2023, 11:33
Bakan Çavuşoğlu DEAŞ’a karşı PKK/YPG gibi terör örgütüyle iş birliği yapılmasının doğru olmadığını vurguladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Bakan Çavuşoğlu, "ABD’nin Suriye’deki taahhütlerini hatırlatarak DEAŞ’a karşı PKK/YPG gibi terör örgütüyle iş birliği yapılmasının doğru olmadığını söyledi.

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