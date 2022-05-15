Bakan Çavuşoğlu, Danimarkalı mevkidaşı Kofod ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı çerçevesindeki geldiği Berlin’de Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Almanya’nın başkenti Berlin’de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı marjında Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod’la görüştük” dedi. Bakan Çavuşoğlu ayrıca toplantıya ilişkin, “NATO Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldık. NATO’nun genişlemesi, yeni Stratejik Konsepti ve Ukrayna’daki son gelişmeleri değerlendirdik” açıklamasında bulundu.