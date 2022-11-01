Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin ile görüşeceğini duyurdu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tahıl krizi konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir görüşme gerçekleşeceğini açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, tahıl krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tahıl krizinin çözülmesi adına temasların başladığını söyleyen Çavuşoğlu, “Rusya’nın ihraç ettiği tahıl ve gübrenin önündeki engelin hala devam ettiğini (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey) Lavrov bana söyledi. Bu konuyla ilgili (Birleşmiş Milletler) genel sekretere de bir mektup yazmışlar. Bu mektubun bir kopyasını da gönderecekler. Biz de zaten Birleşmiş Milletler’le de bu süreci takip ediyoruz. Sonuçta en başta mutabakata varıldığı gibi tahıl sevkiyatının şu anda yüklü gemilerde bir sıkıntı yok. Sonrasında devam etmesi için sorunların aşılması lazım” dedi.

Rusya tahıl ve gübresinin önündeki engellerin kaldırılması için somut adımların atılması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, “Her iki ülkenin ihraç ettiği ürünlere tüm dünyanın özellikle de gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin ihtiyacı var. Biz Türkiye olarak bu çabalarımızı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) da Putin ile bir görüşmesi olacak bugünlerde. Cumhurbaşkanımız bizzat bu konuyla ilgileniyor. Biz yoluna koyacağımıza inanıyoruz. Öbür taraftan savaş devam ediyor maalesef. Üzüntü verici görüntüler devam ediyor” açıklamasında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Türkiye’de gaz merkezi kurulması teklifine ilişkin ise Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi:

“Gaz merkezi ile ilgili Putin’in teklifinden sonra enerji bakanlarını görevlendirildi. Bir çalışma yapılıyor. Esas itibarıyla Rusya’nın Avrupa ülkelerine ihraç edeceği gazla ilgili. Putin de bunu söylemişti. İleride gaz piyasası oluştuktan sonra özellikle fiyatların belirlenmesi ve LNG yöntemiyle farklı ülkelere de gidebilir. Bununla ilgili şu anda teknik düzeyde enerji bakanlıklarımız arasında çalışma devam ediyor. Biz de Avrupa’da özellikle ne kadar talep olacak o konuda dışişleri bakanları olarak katkılarımızı yapıyoruz.”