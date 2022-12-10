Bakan Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Lamamra ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Cezayir Ortak Planlama Grubu (OPG) toplantısı kapsamında Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Cezayir Ortak Planlama Grubu 1. Toplantısı’na katılmak için geldiği Cezayir’de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Cezayir Ortak Planlama Grubu (OPG) toplantısı kapsamında Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Lamamra, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.