Bakan Çavuşoğlu: "Cezayir’in bölgesel barış ve istikrar için oynadığı rolü takdirle karşılıyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında geldiği Cezayir’de Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile yaptığı görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Cezayir’in bölgesel barış ve istikrar için oynadığı rolü takdirle karşılıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir’deki temaslarını sürdürüyor. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından kabul edilen Bakan Çavuşoğlu, daha sonra düzenlenen basın toplantısına katıldı. Konuşmasına Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’a teşekkür ederek başlayan Bakan Çavuşoğlu, "Kendilerine kardeşi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selam ve en iyi dileklerini getirdim. Bu vesileyle çok başarılı geçen Arap ligi zirvesi için tebriklerimizi ilettik. Ayrıca Filistinliler arası diyaloğa yaptıkları katkıdan dolayı hem tebrik ettik hem de teşekkürlerimizi ilettik. Filistin konusunda, Cezayir ile aynı çizgideyiz. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde Türkiye-Cezayir ilişkilerini her alanda geliştirmek üzere kardeşim Ramtane ve diğer arkadaşlarımız ile birlikte yoğun çaba sarf ediyoruz. Bugün sayın Cumhurbaşkanı Tebbun’a dün gerçekleştirmiş olduğumuz 1’inci Ortak Planlama Grubunda ele aldığımız konular konusunda bilgi arz ettik. Yine bundan sonra atacağımız adımlar ve yapacağımız çalışmalar konusunda da bilgi verdik. Kendileri de sayın Cumhurbaşkanımıza Cezayir’e ziyaret gerçekleştirmesi için davet ilettiler. İnşallah hep birlikte ilişkilerimizi çok daha iyi noktaya getireceğiz. Bölgesel, başta Libya olmak üzere konularda da sayın Cumhurbaşkanı Tebbun’un görüş, değerlendirme ve talimatlarını almaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Bu anlamda Cezayir’in bölgesel barış ve istikrar için oynadığı rolü takdirle karşılıyoruz ve tüm bu alanlarda iş birliğimizi daha da güçlendirme konusunda kararlıyız" ifadelerini kullandı.