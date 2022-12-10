Bakan Çavuşoğlu, Cezayir’de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Cezayir Ortak Planlama Grubu’nun ilk toplantısına eş başkanlık etmek üzere Cezayir’e geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Cezayir’e geldi. Bakan Çavuşoğlu ziyareti çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un başkanlığında geçtiğimiz Mayıs ayında Türkiye’de gerçekleştirilen Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nde alınan kararların uygulanmasının takibi amacıyla oluşturulan Ortak Planlama Grubu’nun ilk toplantısına eş başkanlık edecek. Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun tarafından kabul edilmesi beklenen Çavuşoğlu’nun Cezayir Dışişleri ve Yurtdışındaki Ulusal Topluluklar Bakanı Ramtane Lamamra ile de görüşmesi planlanıyor. Görüşmelerde, Türkiye-Cezayir ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.