Bakan Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temasları kapsamında geldiği Cezayir’de Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Cezayir Ortak Planlama Grubu 1. Toplantısı’na katılmak için geldiği Cezayir’de temaslarını sürdürüyor. İkili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştiren Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından kabul edildi.