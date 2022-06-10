Bakan Çavuşoğlu: “Çekya ile ticaretimizde 5 milyar doları yakalayacağız”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Prag Büyükelçiliği’nde düzenlenen toplantıda, “Çekya ile ticaretimizde en kısa zamanda 5 milyar doları yakalayacağız. Sonrasında da 10 milyon dolara doğru gideceğiz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çekya’daki resmi temasları çerçevesinde burada yaşayan Türk vatandaşları ve dernek başkanları ile buluştu. Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış’ın ev sahipliğinde Prag Büyükelçiliği’nde gerçekleşen toplantıya Azerbaycan’ın Prag Büyükelçisi Adish Mammadov ve Çekya Temsilciler Meclisi Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Vaclav Kral da katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, “Vatandaşlarımıza kapılarımızı sonuna kadar açtık. Çekya ile ikili ticareti 5 milyar doların üzerine çıkarttık. Turizmde Çeklerin 4’üncü tercihiydik, bu sene ilk 2’ye gireceğiz. Çek parlamentosunda dostluk grubu kurduk. Bayrağımıza yakışır bir Büyükelçilik için gerekenleri yapacağız” dedi.

“Farklılıklarımız olsa da konu Türkiye olunca birleşmeliyiz”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, “Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile bir görüşme yapacağız. İlişkilerimize vatandaşlarımızın ne kadar destek verdiğini biliyoruz. Buradaki ticarette ve yatırımlarda ülkemizin yüz akı oluyorsunuz. Nereye gidersek gidelim vatandaşlarımızla görüşürüz. Ticaretimizi 4,4 milyar dolara çıkartmamız gelecek hedeflerimizi yükseltmemize sebep oldu. En kısa zamanda 5 milyar doları yakalayacağız. Sonrasında da 10 milyon dolara doğru gideceğiz” ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu, “Türkiye’de siyasi partiler var, hepinizin farklı siyasi görüşleri olabilir, etnik kökeni farklı olabilir. Gerek Türkiye’deki vatandaşlarımız, gerekse de yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız bizim için hepiniz birinci sınıf vatandaşlarımızsınız. Farklı olsanız da konu Türkiye’nin menfaatleri olunca birleşmemiz, birlikte hareket etmemiz lazım” dedi.

“Millet odaklı bir dış politika izliyoruz”

Bakan Çavuşoğlu konuşmasında, “Elbette sorunlar var. Bunları çözmek için girişimci bir dış politika izliyoruz ama insani dış politikayı da ihmal etmiyoruz. Salgın döneminde, Afaganistan konusunda Ukrayna savaşında Ukrayna’dan tahliyeler konusunda ne kadar girişimci bir diplomasi izlediğimizi tüm dünya gördü. Çekya Meclis Başkanı da Ukrayna’daki çabalarımız için bize teşekkür etti. Bu çabalarımızı sürdüreceğiz. Dünyadaki gıda krizinin çözümü için BM ile ortak çaba sarf ediyoruz” sözlerine yer verdi.

Bakan Çavuşoğlu konuşmasında yurtdışında yaşayan vatandaşların vize başvurularında yaşadığı ırkçılık ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, konuşmasını sonlandırdı.