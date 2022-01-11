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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti’ni ziyaret edecek. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınması bekleniyor.
Bakan Çavuşoğlu: "Büyük Türk dünyası olarak Kazakistan’ın yanındayız. Ülkede istikrarın tesisi için desteğimiz tamdır."
Bakan Çavuşoğlu: "Büyük Türk dünyası olarak Kazakistan’ın yanındayız. Ülkede istikrarın tesisi için desteğimiz tamdır."
Politika 11.01.2022, 11:07
Bakan Çavuşoğlu: "Büyük Türk dünyası olarak Kazakistan’ın yanındayız. Ülkede istikrarın tesisi için desteğimiz tamdır."