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Bakan Çavuşoğlu: “Bütçenin onaylanmaması ya da icra direktörünün görevden ayrılması Frontex’i aklamaz”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’ın göçmenleri geri itmesine ilişkin, “Bu insanlık dışı uygulamalara Frontex katıldı, şahitlik etti. Bütçenin onaylanmaması ya da icra direktörünün görevden ayrılması Frontex’i aklamaz” dedi.

Politika 05.05.2022, 16:44
Bakan Çavuşoğlu: “Bütçenin onaylanmaması ya da icra direktörünün görevden ayrılması Frontex’i aklamaz”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’ın göçmenleri geri itmesine ilişkin, “Bu insanlık dışı uygulamalara Frontex katıldı, şahitlik etti. Bütçenin onaylanmaması ya da icra direktörünün görevden ayrılması Frontex’i aklamaz” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah ile imzaladıkları “Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Liberya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı"nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Gerçekleştirilen ikili görüşmede ekonomik ve ticari konuların ele alındığını söyleyen Çavuşoğlu, “Ekonomik iş birliğimizi artırmak için Karma Ekonomi Komisyonu’nu (KEK) kurmamız gerekiyor. Aynı zamanda iş konseyini. Bunun için de Ekonomik İş Birliği Anlaşması’nı en kısa zamanda imzalayacağız” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Liberya’ya ihracatının arttığını fakat Liberya’nın Türkiye’ye olan ihracatında düşüş yaşandığını belirten Çavuşoğlu, bunun dengelenmesi için çalışacaklarını kaydetti. Bakan Çavuşoğlu, Liberya’nın başkenti Monrovia’da büyükelçilik açmak için çalışma başlatıldığı bilgisini vererek, “Liberya da Türkiye’de büyükelçilik açmayı planlıyor. Bugün bir kere daha söylemek isterim. Her türlü desteği vermeye hazırız açacakları büyükelçilik için. En kısa zamanda karşılıklı arsa tahsisleri gerçekleştirerek ülkelerimize yakışan bir şekilde büyükelçilik inşa etmek isteriz” diye konuştu.

“Bütçenin onaylanmaması ya da icra direktörünün görevden ayrılması Frontex’i aklamaz”

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Sınır Koruma Ajansı’nın (Frontex) Direktörü Fabrice Leggeri’nin istifasına ilişkin soru üzerine, “Yunanistan’ın Ege adalarından ve Türkiye-Yunanistan sınırından göçmenleri nasıl geri ittiğine dair bilgileri tüm dünyayla paylaşmıştık. Özellikle Avrupa Birliği (AB) ile paylaştık. Çünkü AB biliyorsunuz göçmen hakları konusunda, insan hakları konusunda herkese ders vermekten büyük haz alan ve insan hakları, demokrasi gibi evrensel değerleri herkesten daha fazla savunduğunu hisseden bir kurum. Bizim de müzakereler dursa da hala aday olduğumuz bir kurum. Bu belgeleri, bilgileri AB kurumlarıyla da paylaştık” cevabını verdi.

Frontex’in uzun süre bunları, belgeleri inkar ettiğini belirten Çavuşoğlu şöyle devam etti:

”AB Parlamentosu bir soruşturma başlatmıştı. Avrupa’da duyarlı insanlar ve medya harekete geçti. Nihayetinde o belgeleri de yayınladılar ve Frontex’in icra direktörü 28 Nisan’da görevinden ayrıldı. AB Parlamentosu dün Frontex’in 2020 bütçesini de onaylamadı. Çünkü bu bütçenin bir kısmı göçmenlerin geri itilmesinde kullanıldı. Sadece Frontex izlemedi. Bu insanlık dışı uygulamalara Frontex katıldı, şahitlik etti. Bütçenin onaylanmaması ya da icra direktörünün görevden ayrılması Frontex’i aklamaz. Bu geri itmeler sırasında ve sonrasında ölümler meydana geldi.”

“Tüm bunların açık şeffaf bir şekilde soruşturulması, sorumluların da hesap vermesi gerekiyor”

Burada Yunanistan’ın da sorumluluğu olduğunun altını çizen Bakan Çavuşoğlu, “Yunanistan’la bizim çözemediğimiz sorunlarımız olduğu için söylemiyorum. Bu insani bir meseledir. Bu ölümlerde Yunanistan’ın da sorumluluğu var. Bir o kadar, belki daha fazla gözünün önünde olduğu için ve bu geri itmelere katıldığı için Frontex’in, dolayısıyla AB’nin sorumluluğu var. Tüm bunların açık şeffaf bir şekilde soruşturulması gerekiyor. Sorumluların da hesap vermesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.

“Durumu iyi, gerekli işlemler yapıldıktan sonra ülkemize geri dönecek”

İngiltere merkezli şirkete ait gemide birinci kaptan olarak görev yapan ve Bali açıklarında kaybolduktan 2 buçuk gün sonra bulunan Erhan Seçkal’ın son durumuna ilişkin de açıklama yapan Çavuşoğlu şunları kaydetti:

“Bu sabah bir balıkçı tarafından Bali açıklarında bulundu. Vatandaşımız gerekli tedavileri gördü, şu anda göç idaresinde. Kendisiyle bu sabah telefonda görüştüm. Yine Bali’de yaşayan bu tür konularda iş birliği yaptığımız vatandaşımız Mehmet Kaya aracılığıyla ulaştık. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Erhan Seçkal ile de telefonda görüştüm, ikisi beraberdi. Durumu iyi, gerekli işlemler yapıldıktan sonra ülkemize geri dönecek. Kendisinin herhangi bir ihtiyacının olup olmadığını sorduk. Biletini almak istedik. Şirketi her türlü bilet ve diğer masraflarını karşılayacağını söyledi. Takip ediyoruz. Geçmiş olsun.”

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