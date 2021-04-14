banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Piyasaların gözü PPK'da
Piyasaların gözü PPK'da
Dolar güne düşüşle başladı
Dolar güne düşüşle başladı
Nusret'in başı dertte: 40 milyonluk dava açıldı
Nusret'in başı dertte: 40 milyonluk dava açıldı
Tramvay durağında can pazarı
Tramvay durağında can pazarı

Bakan Çavuşoğlu, Brüksel’de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan konulu NATO Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Brüksel’de aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.

Politika 14.04.2021, 16:42
4
Bakan Çavuşoğlu, Brüksel’de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan konulu NATO Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Brüksel’de aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Kararlı Destek Misyonu Çerçeve Ülkelerin Dar Katılımlı Konsey Toplantısı ile dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla düzenlenecek Afganistan konulu NATO Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’e geldi.

Bakan Çavuşoğlu toplantı öncesi Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile aile fotoğrafı çekimine katıldı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
19°
parçalı az bulutlu