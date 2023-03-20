Bakan Çavuşoğlu, Brüksel’de AB ve BM temsilcileri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği’nin Güney Kafkasya ve Gürcistan’dan Sorumlu Özel Temsilcisi Toivo Klaar ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı Achim Steiner ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır ziyaretinin ardından geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de temaslarda bulunuyor. Avrupa Birliği tarafından gerçekleştirilecek olan Bağışçılar Konferansı’na katılacak olan Bakan Çavuşoğlu, konferans öncesinde Avrupa Birliği’nin Güney Kafkasya ve Gürcistan’dan Sorumlu Özel Temsilcisi Toivo Klaar ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı Achim Steiner ile görüştü. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, “Brüksel’de görüştüğümüz AB’nin Güney Kafkasya ve Gürcistan’dan Sorumlu Özel Temsilcisi ve BM Kalkınma Programı Başkanıyla, bölgesel konular ile #deprem sonrası yeniden imar sürecini ele aldık” ifadelerini kullandı.