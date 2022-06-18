Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat üyesi Komsic ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek ziyareti çerçevesinde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat üyesi Zeljko Komsic ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun üçüncü durağı olan Bosna Hersek’teki temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat üyesi Zeljko Komsic ile görüşmek üzere devlet başkanlığı binasına geldi. Bakan Çavuşoğlu ve Komsic basına poz verdikten sonra toplantı yapmak üzere görüşme salonuna geçti.