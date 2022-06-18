banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Evliliğe ilk adım tektaş pırlantaların fiyatı katlandı
Evliliğe ilk adım tektaş pırlantaların fiyatı katlandı
Beşiktaş, Gedson Fernandes’i açıkladı
Beşiktaş, Gedson Fernandes’i açıkladı
Beytullah’a yüz sürmek tarih oldu
Beytullah’a yüz sürmek tarih oldu
YKS için son uyarılar!
YKS için son uyarılar!

Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat üyesi Komsic ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek ziyareti çerçevesinde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat üyesi Zeljko Komsic ile bir araya geldi.

Politika 18.06.2022, 15:56
Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat üyesi Komsic ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek ziyareti çerçevesinde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat üyesi Zeljko Komsic ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun üçüncü durağı olan Bosna Hersek’teki temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat üyesi Zeljko Komsic ile görüşmek üzere devlet başkanlığı binasına geldi. Bakan Çavuşoğlu ve Komsic basına poz verdikten sonra toplantı yapmak üzere görüşme salonuna geçti.

Yorumlar (0)
27°
az bulutlu