Bakan Çavuşoğlu: "Bölgemizde önemli bir lojistik ve üretim üssüyüz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bölgemizde önemli bir lojistik ve üretim üssüyüz. Önemli pazarlara doğrudan erişimimiz var. Nitelikli bir iş üçüne sahibiz. Ticaret Bakanlığımız öncülüğünde bu potansiyeli hayata geçirecek politikalar izliyoruz" dedi.

Ankara’da düzenlenen 13’üncü Büyükelçiler Konferansı kapsamında iş dünyası ile öğle yemeği gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Mustafa Gültepe, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve iş dünyasından temsilciler katıldı. Bakan Çavuşoğlu, küresel ticaretin geçirdiği zorlu süreçten bahsederek, “Küresel ticaret zor bir süreçten geçiyor. Salgın ile ortaya çıkan hem arz hem talep kaynaklı ekonomik kriz tedarik zincirlerinin de kopması ile iyiden iyiye küresel düzeyde hissedildi. Türkiye bu ortamda ihracat odaklı bir ekonomik büyüme modeli takip etti. Çok büyük bir potansiyelimiz var. Bu potansiyeli ortaya koyanlar bugün bizlerle beraber. Bölgemizde önemli bir lojistik ve üretim üssüyüz. Önemli pazarlara doğrudan erişimimiz var. Nitelikli bir iş gücüne sahibiz. Ticaret Bakanlığımız öncülüğünde bu potansiyeli hayata geçirecek politikalar izliyoruz. Bu yıl Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedef olan 250 milyar dolar ihracat hacmine tüm girişimci iş insanlarımızın ihracatçılarımızın sayesinde, savunma sanayimizin de önemli bir rolü var, inşallah bu hedefimize ulaşacağız. Güçlü bir dış politika güçlü bir ekonomi ile olur. Büyükelçilerimiz ticari diplomaside çok aktif rol oynuyorlar” açıklamasında bulundu.