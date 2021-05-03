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Bakan Çavuşoğlu, BMGS Libya Özel Temsilcisi Kubis ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya’da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri (BMGS) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile görüştü.

Politika 03.05.2021, 20:55
Bakan Çavuşoğlu, BMGS Libya Özel Temsilcisi Kubis ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya’da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri (BMGS) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Libya’ya sürpriz ziyaret gerçekleştirmişti. Bakan Çavuşoğlu, Libya temasları kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri (BMGS) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile görüştü. Görüşmede Libya’daki son gelişmeler ele alınırken, Türkiye’nin siyasi sürece güçlü desteğine vurgu yapıldı.
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