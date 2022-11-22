Bakan Çavuşoğlu, BM Medeniyetler İttifakı Forumu’nda aile fotoğrafı çekimine katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Girişimi’nin 9. Küresel Forumu’nda aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas’ın Fes şehrinde düzenlenen BM Medeniyetler İttifakı Girişimi’nin 9. Küresel Forumu’na katılmak üzere alana geldi. Bakan Çavuşoğlu, forum öncesi diğer ülke temsilcileriyle birlikte aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Forum’da, Medeniyetler İttifakı’nın faaliyet alanına ilişkin güncel konuların değerlendirilmesi ve ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ile İslam karşıtlığı gibi küresel tehditlerle mücadele alanında uluslararası toplumun atması gereken somut adımların ele alınması bekleniyor.