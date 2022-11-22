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Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas’ın Fes şehrinde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
Politika 22.11.2022, 17:14
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas’ın Fes şehrinde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas’ın Fes şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Girişimi’nin 9. Küresel Forumu çerçevesinde ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Bakan Çavuşoğlu, forum marjında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.