Son Dakika
Bakan Çavuşoğlu: "Bizden bu konuda ilave bilgi ve belgeler de istendi. AP bir soruşturma başlatmıştı. AP 4 Mayıs’ta dün Fronex’in 2022 bütçesini de onaylamadı. Bu bütçenin bir kısmı göçmenlerin geri itilmesinde kullanıldı"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Avrupa Parlamentosu’nun Frontex’in harcamalarına ret kararı vermesini değerlendirdi.
Politika 05.05.2022, 15:31
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Avrupa Parlamentosu’nun Frontex’in harcamalarına ret kararı vermesini değerlendirdi.