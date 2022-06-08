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Bakan Çavuşoğlu: "Biz müzakereye dönme konusunda birkaç haftaya oranla daha olumlu bir atmosferin olduğunu görüyoruz iki taraf yeniden bir araya gelmek isterse biz gerekli kolaylaştırıcı adımları atarız. Üzerimize düşeni yaparız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Politika 08.06.2022, 13:02
Bakan Çavuşoğlu: "Biz müzakereye dönme konusunda birkaç haftaya oranla daha olumlu bir atmosferin olduğunu görüyoruz iki taraf yeniden bir araya gelmek isterse biz gerekli kolaylaştırıcı adımları atarız. Üzerimize düşeni yaparız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

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