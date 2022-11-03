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Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan’ın davetine icabetle Sir Bani Yas Forumu’na katılmak için BAE’ye gidecek.
Politika 03.11.2022, 22:23
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan’ın davetine icabetle Sir Bani Yas Forumu’na katılmak için BAE’ye gidecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan’ın davetine icabetle Sir Bani Yas Forumu’na katılmak üzere 4-6 Kasım 2022 tarihlerinde BAE’yi ziyaret edecek. Bakan Çavuşoğlu, ziyaret kapsamında BAE’li mevkidaşıyla gerçekleştireceği görüşmede ikili ve bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor.