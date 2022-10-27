Bakan Çavuşoğlu, Benin’de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Benin’de vatandaşlarla görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Afrika ziyaretinin son durağı Benin’e geldi. Çavuşoğlu ziyaret çerçevesinde Cotonou kentinde yaşayan Türk vatandaşlarıyla görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dünyanın her yerinde vatandaşlarımızın 7/24 yanındayız” ifadesini kullandı.