Bakan Çavuşoğlu, Benin Devlet Başkanı Talon ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Benin’de Devlet Başkanı Patrice Talon ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika ziyaretinin son durağı Benin’de temaslarını sürdürüyor. İkili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştiren Bakan Çavuşoğlu Cotonou kentindeki Devlet Başkanlığı Konutu’nda Devlet Başkanı Patrice Talon ile bir araya geldi.