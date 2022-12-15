Bakan Çavuşoğlu: "(Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib’e) Türkiye’ye karşı dayanışma ifadesinde bulunuyorsunuz ama bizim terör ile mücadelede sivillere hiçbir zaman zararımız olmaz. ’Teröristleri kınayalım ama Türkiye bir şey yapmasın’, sonra ’tekr

Bakan Çavuşoğlu: "(Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib’e) Türkiye’ye karşı dayanışma ifadesinde bulunuyorsunuz ama bizim terör ile mücadelede sivillere hiçbir zaman zararımız olmaz. ’Teröristleri kınayalım ama Türkiye bir şey yapmasın’, sonra ’tekrar olursa yine kınayalım’, böyle bir şey olmaz. ’Operasyonu havadan yapmayın, karadan yapmayın’, biz bunlara karşıyız. DEAŞ ile mücadelede bizden başka kararlı ülke de yok. Sizden beklentimiz Belçika’da PKK kuruluşlarına karşı tedbir almanız ve mücadele etmeniz. Daha dün büyükelçiliğimizin önünde terörist başının paçavralarının kullanıldığı gösteriler oldu. Terör ile mücadelede samimi olalım."