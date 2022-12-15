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Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar’ın yakalanma anına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Bakan Çavuşoğlu: "(Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib’e) Gelecek seçimlerle ilgili uyarı yapmanızı ben yadırgadım. Türkiye’de seçimler her zaman şeffaf şekilde olur. Türkiye’deki seçimleri uluslararası kuruluşlar da gözlemler. Her zaman halkın ira
Bakan Çavuşoğlu: "(Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib’e) Gelecek seçimlerle ilgili uyarı yapmanızı ben yadırgadım. Türkiye’de seçimler her zaman şeffaf şekilde olur. Türkiye’deki seçimleri uluslararası kuruluşlar da gözlemler. Her zaman halkın iradesi yansımıştır."
Politika 15.12.2022, 15:18
Bakan Çavuşoğlu: "(Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib’e) Gelecek seçimlerle ilgili uyarı yapmanızı ben yadırgadım. Türkiye’de seçimler her zaman şeffaf şekilde olur. Türkiye’deki seçimleri uluslararası kuruluşlar da gözlemler. Her zaman halkın iradesi yansımıştır."