Bakan Çavuşoğlu: "(Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib’e) Gelecek seçimlerle ilgili uyarı yapmanızı ben yadırgadım. Türkiye’de seçimler her zaman şeffaf şekilde olur. Türkiye’deki seçimleri uluslararası kuruluşlar da gözlemler. Her zaman halkın ira

Bakan Çavuşoğlu: "(Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib’e) Gelecek seçimlerle ilgili uyarı yapmanızı ben yadırgadım. Türkiye’de seçimler her zaman şeffaf şekilde olur. Türkiye’deki seçimleri uluslararası kuruluşlar da gözlemler. Her zaman halkın iradesi yansımıştır."