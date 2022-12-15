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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türkiye’deki gaz altyapısının ciddi bir potansiyeli var. Burada bir gaz merkezi kurmayı planlıyoruz. Gelecekte Avrupalı tüketicilerimiz için nihai fiyatı belirleyeceğimiz yer burası" dedi.
Bakan Çavuşoğlu: "(Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib’e) Gelecek seçimlerle ilgili uyarı yapmanızı ben yadırgadım. Türkiye’de seçimler her zaman şeffaf şekilde olur. Türkiye’deki seçimleri uluslararası kuruluşlar da gözlemler"
Bakan Çavuşoğlu: "(Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib’e) Gelecek seçimlerle ilgili uyarı yapmanızı ben yadırgadım. Türkiye’de seçimler her zaman şeffaf şekilde olur. Türkiye’deki seçimleri uluslararası kuruluşlar da gözlemler. Her zaman halkın iradesi yansımıştır"
Politika 15.12.2022, 16:13
Bakan Çavuşoğlu: "(Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib’e) Gelecek seçimlerle ilgili uyarı yapmanızı ben yadırgadım. Türkiye’de seçimler her zaman şeffaf şekilde olur. Türkiye’deki seçimleri uluslararası kuruluşlar da gözlemler. Her zaman halkın iradesi yansımıştır"