Bakan Çavuşoğlu: “Bazı dışişleri bakanlarıyla birlikte Kabil’e gitmeyi planlıyoruz”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Afganistan’daki durumu yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki süreçte bazı diğer dışişleri bakanlarıyla beraber Kabil’e gitmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Endonezya Dışişleri Bakanlığı arasında ‘Kalkınma İş Birliği Anlaşması’ imzalandı. Dışişleri Bakanlığında düzenlenen imza törenine Bakan Çavuşoğlu ile Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi katıldı.

Bakan Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, “Bugün iki tane belgeyi bizim huzurumuzda arkadaşlarımız imzaladılar. Bu her bir belge bizim Endonezya ile olan iş birliğimizi ve ikili ilişkilerimizi daha da güçlendirmektedir. Bugüne kadar imzaladığımız anlaşmalar da ilişkilerimizin hukuki zeminini güçlendirmiştir. Özellikle ticaret, savunma sanayi ve sağlık başta olmak üzere her alanda ilişkilerimizi daha güçlendirme konusunda irademiz tamdır” dedi.

Kabul edilen ortak bildiriyle birlikte ‘Seyahat Koridoru’ düzenlemesinin hayata geçirildiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, “Bu hususu ilk kez ziyaretim marjında görüşmüştük. Kısa süre içerisinde somut adım atıyoruz. Diğer taraftan aşı sertifikalarının karşılıklı tanınmasını da bugünkü bildirinin içerisinde koyduk. Böylelikle vatandaşlarımızın karşılıklı ziyaretleri daha da kolaylaştırılmış olacak. Aşı sertifikalarımız da her iki ülkede geçerli olacak. Ayrıca bugün Endonezya vatandaşlarının 30 güne kadar ülkemize vizesiz seyahat etmesine imkan tanıdığımızı bildirdik. Endonezya 2016’dan bu yana vatandaşlarımıza bu kolaylığı sağlıyordu. 5 yıl gecikmeyle de olsa buna karşılık verdiğimiz için mutluyum” diye konuştu.

Sağlık alanında da imzalanan belgeyle beraber sadece Covid-19 zamanında ilaç verme, forma ürünleri desteği değil, ortak üretime geçileceğini söyleyen Baka Çavuşoğlu, savunma sanayi konusunda da son yıllarda Endonezya ile önemli mesafeler kat edildiğini, önemli anlaşmalar imzalandığını aktardı.

Dostluk nişanesi olarak Ankara’daki ve Cakarta’daki büyükelçiliklerin olduğu caddelere her iki ülkenin ilk Cumhurbaşkanlarının isminin verileceği bilgisini veren Çavuşoğlu, “Ankara’da Sukarno ve Cakarta’da Atatürk ismini büyükelçiliklerimizin olduğu caddeye ismini veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, küresel konularda Endonezya ile Türkiye’nin görüşlerinin örtüştüğünün altını çizerek, “İslam dünyası içinde İslam İşbirliği Teşkilatı için de sadece iki büyük ülke değiliz. İslam dünyası için ve özellikle sorunların çözümü için en çok hassasiyet gösteren iki ülkeyiz. Bu konuda yakın iş birliği içerisinde olduk ve bundan sonra da olacağız” şeklinde konuştu.

"Bazı dışişleri bakanlarıyla birlikte Kabil’e gitmeyi planlıyoruz"

Yapılan ikili görüşmede bölgesel konuların da değerlendirildiğini açıklayan Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Rohingya Müslümanları konusunda Endonezya’nın gerçekten takdir ettiğimiz rolünü burada bir kez daha vurgulamak isterim. Aynı şekilde Türkiye yine Rohingyalı kardeşlerimiz ister Myanmar’da olsun ister Bangladeş’te olsun elinden gelen desteği veriyor. Bu kardeşlerimiz için de Covid-19 aşısı gönderme konusunda tekrar teyitleştik. Afganistan’daki durumu yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki süreçte bazı diğer dışişleri bakanlarıyla beraber Kabil’e gitmeyi planlıyoruz.”