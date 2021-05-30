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Bakan Çavuşoğlu, Batı Trakya’da onuruna verilen öğle yemeğine katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu tarafından onuruna verilen öğle yemeğine katıldı.

Politika 30.05.2021, 14:47
Bakan Çavuşoğlu, Batı Trakya’da onuruna verilen öğle yemeğine katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu tarafından onuruna verilen öğle yemeğine katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya’daki resmi ziyareti kapsamında temaslarına devam ediyor. Gümülcine’deki Celal Bayar Azınlık Lisesi’ni ziyaret eden Çavuşoğlu sonrasında Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu tarafından onuruna verilen öğle yemeğine katıldı. Bakan Çavuşoğlu yemekte, soydaş milletvekilleri, siyasetçiler, eğitmenler, Gümülcine ve İskeçe’deki Azınlık kurumlarının temsilcileriyle bir araya geldi.
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