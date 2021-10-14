Bakan Çavuşoğlu başkanlığındaki heyet Taliban heyeti ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti ile Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Mawlawi Amir Khan Mutaqi başkanlığındaki Taliban heyeti arasındaki görüşme başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti ile Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Mawlawi Amir Khan Mutaqi başkanlığındaki heyet, Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi. Heyetler arası görüşmelerde Kabil Havalimanı, olası bir göç dalgası ve insani yardımlar gibi konular ele alınacak.