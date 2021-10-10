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Bakan Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi’nin anma toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Bağlantısızlar Hareketi’nin (NAM) 60’ıncı yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek üst düzeyli anma toplantısına katılacak.

Politika 10.10.2021, 10:12
Bakan Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi’nin anma toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Bağlantısızlar Hareketi’nin (NAM) 60’ıncı yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek üst düzeyli anma toplantısına katılacak.

Bakan Çavuşoğlu, NAM’ın 60’ıncı yıldönümü vesilesiyle 11-12 Ekim tarihlerinde Belgrad’da NAM Dönem Başkanı Azerbaycan ile Sırbistan tarafından ortaklaşa düzenlenecek üst düzeyli anma toplantısına katılacak. Bakan Çavuşoğlu, özel konuk olarak davet edildiği toplantı kapsamında mevkidaşlarıyla ikili temaslar da gerçekleştirecek.

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