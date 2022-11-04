Bakan Çavuşoğlu, BAE’de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sir Bani Yas Forumu’na katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’ye geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan’ın daveti üzerine Sir Bani Yas Forumu’na katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’ye geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "Sir Bani Yas Forumu’na katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’deyiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu’nun ziyareti çerçevesinde, BAE’li mevkidaşıyla gerçekleştireceği görüşmede ikili ve bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.