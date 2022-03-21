Bakan Çavuşoğlu, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Birleşik Arap Emirlikleri’ne gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında onur konuğu olarak Büyükelçiler Forumu’na katıldı. Bakan Çavuşoğlu sonrasında, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.