Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşıyla enkaz alanlarını ve sahra hastanesini ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, merkez üstü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye gelen Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Azerbeycan’dan gelen ekibin çalıştığı enkaz alanlarını ve sahra hastanesini ziyaret etti.