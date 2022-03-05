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Ukrayna’nın Mariupol kentinde güvenlik gerekçesiyle sivillerin tahliye edilebilmesi amacıyla alınan geçici ateşkes kararı ertelendi.
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın başkent Bakü’de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.
Politika 05.03.2022, 13:53
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın başkent Bakü’de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında geldiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinin ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Bayramov, baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası görüşme de gerçekleştirdi.