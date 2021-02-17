Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan’ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18 Şubat’ta Azerbaycan’a resmi ziyarette bulunacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu’nun 18-19 Şubat tarihlerinde Azerbaycan’a yapacağı ziyarette Bakü’de Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşeceği ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edileceği kaydedildi. Ziyaret vesilesiyle Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı David Zalkaliani’nin de katılımıyla Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı gerçekleştirileceği belirtilerek, Çavuşoğlu’nun Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile ikili bir görüşme de yapacağı bildirildi. Görüşmelerde, ülkeler arasındaki ilişkiler ve bölgesel konulara ilişkin gelişmeler ile stratejik ortaklık düzeyindeki işbirliğini geliştirmek için atılabilecek adımların ikili ve üçlü formatta ele alınacağı vurgulandı.