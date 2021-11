Bakan Çavuşoğlu: “Aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması konusundaki adımların atılmasında mutabık kaldık”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kişinev’de Moldova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu iile düzenlediği basın toplantısında “Aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması konusundaki adımların atılmasında mutabık kaldık. Bugün Niko’ya eğer Moldova’nın ihtiyacı olursa ilave aşı da gönderebileceğimi söyledim” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında geldiği Moldova’da Moldova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Yaklaşık bir buçuk yılın ardından tekrar Moldova’da olduğu için mutluluk duyduğunu belirten Çavuşoğlu, “Türkiye Moldova ilişkilerini daha da ileri noktalara götürmek için sizinle yakın iş birliği içinde olmak ve beraber çalışma arzusundayız“ dedi. Bugün ayrıca Cumhurbaşkanı Sayın Maia Sandu, Parlamento Başkanı Igor Grosu ve Başbakan Natalia Gavrilita ile görüşmeler gerçekleştirecek olan Çavuşoğlu, “Moldova ile ilişkilerimiz ortak kültürel ve tarihi bağlara dayanıyor. Gelecek yıl diplomatik ilişkilerimizin 30. yılını beraber kutlayacağız ve gelecek yıl ortak bazı etkinlikler düzenleme konusunda mutabık kaldık. Moldova’da seçim süreçleri tamamlandı ve Moldova’nın istikrarı ve ekonomik kalkınması bizim de her zaman önceliğimizdir. Moldova ile ilişkilerimiz siyaset üstüdür ve yeni hükümetle stratejik ortaklığımızı derinleştirmek için birlikte çalışacağız. Bugün, Niko ile ilişkilerimizi farklı alanlarda nasıl geliştirebileceğimizi ele aldık. Gelecek sene Türkiye-Moldova Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısını Moldova’da gerçekleştirmek istiyoruz. Biraz önce dostum Niko ile Bakanlıklarımız arasındaki koordinasyonu artıracak istişare planını imzaladık “ ifadelerine yer verdi.

Bölgesel ve küresel konular gündemde

Sadece ikili ilişkileri değil, bölgesel ve küresel konularında gündemlerinde yer bulacağını söyleyen Çavuşoğlu, “Pandemi şartlarına rağmen, geçen sene Komrat Başkonsolosluğumuzun ve Moldova’nın Alanya Başkonsolosluğunu açılışını yaptık. Bugün dostum Niko’ya Best bölgesinde de bir fahri konsolosluk açmak istediğimizi söyledim. Moldova’nın ayrılmaz bir parçası olan Gagauz’daki ilişkilerimize güç katan bir dostluk köprüsüdür. Kişinev ve Komrat arasında diyalog ve iş birliğinin muhafaza edilmesi hem Moldova’nın hem de bölgenin refah ve istikrarı için önemlidir. Özellikle işlerlik kazandırılmasına ilişkin yasal düzenlemeleri Moldova gerçekleştirdi ve bunu takdirle karşılıyoruz. Her zaman vurguluyoruz, Moldova’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğimiz tamdır. Transdinyester itilafının da yine Moldova’nın toprak bütünlüğü çerçevesinde barışçıl yollarla çözülmesi için desteğimizi bir kere daha vurgulamak isterim” dedi.

“Pasaportsuz kimlikle seyahat imkanı”

Ticaret hacminin salgına rağmen arttığını ve her geçen gün 1 milyar dolar hedefine daha da yaklaşıldığının altına çizen Çavuşoğlu, Türk firmalarının Moldova’da büyük ölçekli projelere imza atmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, “Türk şirketlerini Moldova’da daha fazla yatırım yapmaları için teşvik ediyoruz. Vatandaşlarımızın pasaportsuz kimlikle seyahat edebilmesi ile birlikte turizm alanındaki ilişkilerimiz de her yıl güçleniyor. Hem geçen yıl hem bu yıl görüyoruz ki, Moldovalı turistlerin en çok tercih ettiği ülke Türkiye’dir. Salgın döneminde de dostum Niko’nun dediği gibi 2 ülke arasındaki dayanışmayı herkes gördü. Bugün aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması konusundaki adımların atılmasında mutabık kaldık. Bugün Niko’ya eğer Moldova’nın ihtiyacı olursa ilave aşı da gönderebileceğimi söyledim. Ehliyetlerin karşılıklı tanınması anlaşması şu anda TBMM Dış İlişkiler Komisyonunun gündeminde ve ilk toplantıda oradan geçtikten sonra genel kurula inecek, meclisimiz bunun onaylanmasına öncelik verecek. Moldova’nın bağımsızlığından bu yana kalkınma yardımlarımızı da özellikle TİKA aracılığıyla sürdürüyoruz ve bundan sonraki süreçte de Moldova’nın her yerinde kalkınma projelerini desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.