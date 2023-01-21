Bakan Çavuşoğlu: 'Aşağılık, ırkçı, nefret suçu içeren bir eylem olur'

İsveç'te, "Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılacağı" iddia edilen gösteriye izin verilmesini değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İsveç'te bu meczup daha önce de dinimiz İslam'a ve kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e hakaret etmiştir. Bu tür eylemlerde bulunmuştur. Bu ırkçı aynı zamanda nefret suçu kapsayan bir eylemdir. Biz bu haberi alınca gerekli girişimlerde bulunduk. İsveç'in Ankara Büyükelçisi'ni dün Bakanlığımıza çağırdık ve gerekli uyarıyı yaptık. Stockholm'deki Büyükelçimiz, İsveç Dışişleri Bakanı ile doğrudan görüştü. Bu konudaki düşüncelerimizi aktardı. Buna kimse fikir ve düşünce özgürlüğü diyemez. Bugün başka bir dinin kitabın yakılmasına izin vermiyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca, İslam düşmanlığı söz konusu olunca hemen ifade ve düşünce özgürlüğü diyorlar. Nefret suçu, ırkçılık düşünce özgürlüğü değildir. İsveç yasalarına göre değildir, Avrupa Konseyi kararlarına göre değildir, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göre nefret suçu, ırkçılık, düşünce ve ifade özgürlüğü değildir. Böylesine bir izin bu kişiye verildi tüm uyarılarımıza rağmen. Bugün Türkiye saatiyle 16.00-17.00 civarında böyle aşağılık bir eylemin olacağını düşünüyoruz, öyle söylediler. Umarım o saate kadar İsveç makamları gerekli tedbirleri alır ve buna fırsat vermezler. Çünkü bu tüm dünyada infiale sebep olacak aşağılık, ırkçı ve nefret suçu içeren bir eylem olur" ifadelerine yer verdi.