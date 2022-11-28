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Bakan Çavuşoğlu: "Amacımız Suriye’deki iç savaşı sonlandırmak. Muhaliflerle süreci yürütüyoruz. Astana görüşmelerine rejimle birlikte muhalifler de katılıyor."
Bakan Çavuşoğlu: "Amacımız Suriye’deki iç savaşı sonlandırmak. Muhaliflerle süreci yürütüyoruz. Astana görüşmelerine rejimle birlikte muhalifler de katılıyor."
Politika 28.11.2022, 15:03
Bakan Çavuşoğlu: "Amacımız Suriye’deki iç savaşı sonlandırmak. Muhaliflerle süreci yürütüyoruz. Astana görüşmelerine rejimle birlikte muhalifler de katılıyor."