Bakan Çavuşoğlu Almanya’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’na katılmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e geldi.

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, bugün Almanya’nın başkenti Berlin’de bir araya geliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’na katılmak üzere Berlin’e geldi. Almanya Federal Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilecek toplantıya NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana başkanlık edecek. Toplantıda Ukrayna dahil olmak üzere Avrupa-Atlantik bölgesinde yaşanan güncel gelişmelerin yanı sıra NATO’nun müteakip Stratejik Konsepti, Madrid Zirvesi hazırlıkları gibi NATO’nun gündemindeki öncelikli konular ve Finlandiya ile İsveç’in NATO’ya üyeliği ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Finlandiya ve İsveç’in ittifaka üyeliğine "olumlu bakmıyoruz" açıklamasının ardından gözler Türkiye’nin tutumuna çevrildi.

Bugün yerel saatle 18.00 sıralarında Almanya Dışişleri Bakanlığına gelmesi beklenen bakanlar, saat 20.00’de İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanlarının da katılımıyla gayriresmi çalışma yemeğinde buluşacak.

Yarın saatler 09.00’u gösterdiğinde NATO Genel Sekreter Yardımcısı ve Almanya Dışişleri Bakanı’nın açılış konuşmalarıyla NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı gerçekleştirilecek.