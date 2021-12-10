Bakan Çavuşoğlu: “Ahıska Türklerini ne yurt dışında ne de Türkiye’de yalnız bırakırız”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ahıska Türklerinin yanlarında olduklarını belirterek, “İstihdam dahil tüm ihtiyaçlarını karşılamak için devletimizin tüm kurumlarıyla beraber çalışıyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanımızın bu yöndeki talimatı son derece nettir. Ahıska Türklerini ne yurt dışında ne de Türkiye’de yalnız bırakırız” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) 4. Olağan Genel Kurulu’na çevrimiçi olarak katıldı. Yaptığı konuşmada DATÜB’e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eden Bakan Çavuşoğlu, “1944’te yüz bin Ahıska Türkü’nün vatanlarından koparılarak sürgün edilmesi, 20. yüzyılın en büyük acılarından biri. Türk milletinin yüreğinde bir yara. 77’nci yıldönümünde sürgünde hayatını kaybeden Ahıskalı kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

Ahıskalı Türklerin sürgünlerinin bitmediğini ve hala devam ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, “Göçtükleri yerlerde çatışmalardan etkilenen Ahıskalı kardeşlerimiz bazen tekrar yer değiştirmek zorunda kaldı. Gürcistan’dan Ukrayna’ya, Orta Asya’dan ABD’ye farklı bölgelerde yaklaşık 600 bin Ahıskalı soydaşımız, kardeşimiz var. Ama Türkiye hepsinin vatanı ve Türkiye her zaman Ahıskalı Türklerin yanındadır” açıklamasında bulundu.

Gürcistan ile yapılan ortak girişimler sonucunda bin 700 Ahıskalı Türkün anavatanına döndüğünü kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “Türkiye’de yaşayan yaklaşık 100 bin kişiye vatandaşlık ve uzun dönem ikamet izni verildi. Özellikle Ukrayna’daki çatışmalardan sonra bu çatışmalardan etkilenen, Türkiye’ye yerleşen kardeşlerimizin ikamet, çalışma izni, vatandaşlık gibi beklentilerini hep birlikte çözüme kavuşturuyoruz. Yine 3 bine yakın Ahıskalı soydaşımız, Türklerin Anadolu’daki ilk yurtlarından olan Bitlis Ahlat’a ve Erzincan Üzümlü’ye yerleştirildi. İstihdam dahil tüm ihtiyaçlarını karşılamak için devletimizin tüm kurumlarıyla beraber çalışıyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanımızın bu yöndeki talimatı son derece nettir. Ahıska Türklerini ne yurt dışında ne de Türkiye’de yalnız bırakırız” ifadelerini kullandı.

Ahıska Türklerinin bulundukları ülkelerde örgütlenmelerinin, kimliklerini, dinlerini, dillerini ve kültürlerini korumalarının çok önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Ahıska Türklerinin tüm zorluklara rağmen öz benliklerini koruduklarını belirtti.