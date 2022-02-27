Bakan Çavuşoğlu, AGİT Genel Sekreteri Schmid ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Maria Schmid ile telefonla görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AGİT Genel Sekreteri Helga Maria Schmid ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede özellikle Ukrayna’daki insani durum ve ateşkesin sağlanmasının öneminin ele alındığı öğrenildi.