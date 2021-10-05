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Bakan Çavuşoğlu, AGİT Genel Sekreteri Helga Schmid ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Schmid ile bir araya geldi.

Politika 05.10.2021, 15:34
Bakan Çavuşoğlu, AGİT Genel Sekreteri Helga Schmid ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Schmid ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iki günlük resmi ziyaret için geldiği Polonya’nın başkenti Varşova’da temaslarını sürdürüyor. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Helga Schmid ile bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Schmid görüşmede Afganistan, Karabağ ve Ukrayna’daki son durum ile AGİT reformunu değerlendirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Polonya’daki ziyareti kapsamında 7. Varşova Güvenlik Forumu’nda bir konuşma yapacak.

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